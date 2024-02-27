«Бавария» связалась с агентами Тео Эрнандеса

«Бавария» продолжает изучать возможность трансфера левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Как известно, «Милан» не планирует расставаться с французом, однако рассмотрит продажу, если получит привлекательное предложение. По сообщениям журналиста Даниэле Лонго, «Бавария» уже связалась с агентами, представляющими интересы Эрнандеса. Руководство мюнхенского гранда хочет разузнать о планах игрока и его текущей ситуации.

«Милан» готов предложить 26-летнему футболисту новый контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость Тео Эрнандеса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 55 млн евро.