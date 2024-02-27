Эберль: «Баварии» нужно продвигать Мусиалу и Теля»

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль высказался о молодых футболистах команды.

— Нам нужно продвигать таких игроков, как Мусиала и Тель. Посмотрите на «Реал», они интегрировали Камавинга и Тчуамени в полузащиту с Кроосом и Модричем. Нам нужен тренер, готовый работать с такими игроками, — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель объявил о своем уходе после окончания текущего сезона.

После 23 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своей копилке 53 набранных очка. Отставание от лидирующего «Байера» составляет восемь баллов.