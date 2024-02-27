Эберль оценил перспективы Киммиха в «Баварии»

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль оценил перспективы в команде опорного полузащитника Йозуа Киммиха. Ранее немец из-за проблем с главным тренером Томасом Тухелем задумывался об уходе из «Баварии» ближайшим летом. Тем не менее, в конце сезона наставник сам покинет команду, но будущее Киммиха в «Баварии» всё равно под угрозой, ведь его контракт истекает летом 2025 года.

«Нам сейчас не нужно думать о Киммихе. У него был невероятный карьерный путь, он обладает сильным менталитетом и качеством. У Йозуа есть контракт до 2025 года. Я жду переговоров со всеми игроками. Мы должны привести всё в баланс в ближайшие три месяца. Каждый должен показать, насколько важна для него «Бавария», – сказал Эберль на пресс-конференции.