Эберль: «Ни один клуб не хотел бы терять такого игрока, как Дэвис»

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль прокомментировал возможный уход из команды левого защитника Альфонсо Дэвиса. 23-летний канадец может перейти в мадридский «Реал», который готов выложить за трансфер 40-50 миллионов евро.

«Ни один клуб не хотел бы терять такого игрока, как Дэвис. Мы уже обсуждали ситуацию с его агентом. В будущем я постараюсь продолжить разговор. Я должен всё оценить», – сказал Эберль на пресс-конференции.

Дэвис ранее отказался продлевать с «Баварией» контракт, который истекает летом 2025 года. Мюнхенцы могут быть вынуждены продать футболиста в ближайшее межсезонье по сниженной цене.