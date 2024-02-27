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Эберль объяснил, почему «Бавария» решила расстаться с Тухелем

27 Февраля 2024 • 14:16 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
01.03 22:30

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль рассказал, почему клуб принял решение расстаться с главным тренером Томасом Тухелем по окончании сезона. Ранее сообщалось, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным.

«Это открытое и понятное решение. Клуб находился в плохой ситуации уже несколько недель, поэтому было принято такое решение. Речь идёт не о Максе Эберле, не о Яне-Кристиане Дризене, не о Герберте Хайнере, не о Томасе Тухеле, а о «Баварии» в целом. Я не участвовал в принятии решения, это тоже не моя работа, но мне выбор кажется правильным», – сказал Эберль на пресс-конференции.

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Бавария Томас Тухель Макс Эберль ещё теги

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14:16 · Германия. Бундеслига
Эберль объяснил, почему «Бавария» решила расстаться с Тухелем
14:11 · Германия. Бундеслига
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13:36 · Германия. Бундеслига
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13:05 · Англия. Премьер-лига
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