Эберль объяснил, почему «Бавария» решила расстаться с Тухелем

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль рассказал, почему клуб принял решение расстаться с главным тренером Томасом Тухелем по окончании сезона. Ранее сообщалось, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным.

«Это открытое и понятное решение. Клуб находился в плохой ситуации уже несколько недель, поэтому было принято такое решение. Речь идёт не о Максе Эберле, не о Яне-Кристиане Дризене, не о Герберте Хайнере, не о Томасе Тухеле, а о «Баварии» в целом. Я не участвовал в принятии решения, это тоже не моя работа, но мне выбор кажется правильным», – сказал Эберль на пресс-конференции.