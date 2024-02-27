Эберль рассказал, какого тренера ищет «Бавария»

Новый член совета директоров «Баварии» Макс Эберль рассказал, какого тренера ищет команда. Напомним, нынешний наставник «красной машины» Томас Тухель покинет мюнхенский коллектив в конце сезона.

«Мы хотим найти тренера, который соответствует нашим нуждам и подходит под моё видение и видение Кристофа Фройнда. Нам нужны звёзды, но также и молодые игроки. Нам нужен тренер, который справится с поставленными задачами. Мы должны собрать целый пазл в ближайшие месяцы», – сказал Эберль на пресс-конференции.

Напомним, главной целью «Баварии» на пост тренера является Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера», чья команда сейчас лидирует в Бундеслиге с отрывом в 8 очков от второго места.