Гендиректор «Баварии»: «Мы ведём переговоры с агентом Дэвиса»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о возможном уходе защитника команды Альфонсо Дэвиса.

Ранее появилась информация, что 23-летний футболист договорился о переходе в мадридский «Реал»

— Мы ведем переговоры с его агентом. Мы не хотим терять ни одного игрока бесплатно, — приводит слова Дризена Madrid Zone.

Ранее сообщалось, что по новому контракту Дэвис хочет зарабатывать в «Баварии» 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.

Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.