Маттеус выбрал нового тренера для «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус предложил своего кандидата на пост главного тренера команды. В конце сезона Томас Тухель покинет немецкий топ-клуб.

«Первым номером в списке «Баварии» должен быть Хаби Алонсо. Не могу назвать другого специалиста, который подходил бы команде больше, чем испанец. Но пока Хаби сконцентрирован на работе в «Байере». Это правильный подход. В данный момент ему не нужны ни «Бавария», ни «Реал», ни «Ливерпуль», - передает слова Лотара Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место и отстает от «Байера» на восемь баллов.