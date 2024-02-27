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Маттеус: «Вероятно, Тухель сможет продержаться до конца сезона»

27 Февраля 2024 • 09:49 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
01.03 22:30

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что главному тренеру мюнхенской команды Томасу Тухелю, скорее всего, удастся сохранить свой пост до конца текущего сезона.

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» одолела «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 и смогла сократить своё отставание от лидирующего в турнирной таблице «Байера» до восьми очков.

«После победы в этом матче я считаю, что начало положено и что Тухель, вероятно, сможет продержаться до конца сезона в плане результатов и эффективности», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. В немецком клубе специалист работает с марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Томас Тухель ещё теги

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