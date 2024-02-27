Маттеус: «Вероятно, Тухель сможет продержаться до конца сезона»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что главному тренеру мюнхенской команды Томасу Тухелю, скорее всего, удастся сохранить свой пост до конца текущего сезона.

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» одолела «РБ Лейпциг» со счётом 2:1 и смогла сократить своё отставание от лидирующего в турнирной таблице «Байера» до восьми очков.

«После победы в этом матче я считаю, что начало положено и что Тухель, вероятно, сможет продержаться до конца сезона в плане результатов и эффективности», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. В немецком клубе специалист работает с марта 2023 года.