​Подольски стал «Богом шаурмы» в Германии

Бывший игрок немецкой сборной Лукас Подольски преуспевает в сфере «катеринга» - ему принадлежит сеть закусочных, в которых готовят шаурму. Бизнес активно развивается, потому что недавно Подольски открыл тридцатое по счету принадлежащее ему заведение. А началась сага в 2018 году - именно тогда был открыт первый Mangal Doner, как называется принадлежащая игроку сеть. Как уточняет The Sun, общий оборот бизнеса Лукаса составляет 207 миллионов евро. Неплохо!

Стоит отметить, что при всем этом Подольски продолжает выступления - он защищает цвета польского «Гурника». В 2014 году он стал чемпионом мира в составе немецкой сборной.