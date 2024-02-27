Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Подольски стал «Богом шаурмы» в Германии

27 Февраля 2024 • 05:15 Комментировать

Бывший игрок немецкой сборной Лукас Подольски преуспевает в сфере «катеринга» - ему принадлежит сеть закусочных, в которых готовят шаурму. Бизнес активно развивается, потому что недавно Подольски открыл тридцатое по счету принадлежащее ему заведение. А началась сага в 2018 году - именно тогда был открыт первый Mangal Doner, как называется принадлежащая игроку сеть. Как уточняет The Sun, общий оборот бизнеса Лукаса составляет 207  миллионов евро. Неплохо!

Стоит отметить, что при всем этом Подольски продолжает выступления - он защищает цвета польского «Гурника». В 2014 году он стал чемпионом мира в составе немецкой сборной.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лукас Подольски
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гюлер принял решение о карьере в «Реале» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
05:15 · Германия. Бундеслига
​Подольски стал «Богом шаурмы» в Германии
26 Февраля
19:49 · Германия. Бундеслига
Агент Теля встретился с руководством «Баварии» слухи
19:26 · Англия. Премьер-лига
​Хаби Алонсо может заменить Клоппа – «Ливерпуль» имел позитивные контакты
18:24 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» хочет подписать игрока «Реала»
17:19 · Германия. Бундеслига
Раскрыта зарплата, которую Дэвис хочет получать по новому контракту с «Баварией» слухи
16:36 · Германия. Бундеслига
Санчо был признан худшим игроком матча «Боруссии» с «Хоффенхаймом»
16:06 · Германия. Бундеслига
«Баварии» ничего неизвестно о договорённости Дэвиса с «Реалом»
15:33 · Германия. Бундеслига
Ройс может сменить одну «Боруссию» на другую
15:04 · Германия. Бундеслига
​Тренер «Боруссии» Терзич досрочно покинул тренировку
14:57 · Германия. Бундеслига
​Под Терзичем зашаталось кресло в «Боруссии»
14:39 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» выбрала приоритетного кандидата на пост тренера – плана Б пока нет
14:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила новость по Коману
13:31 · Англия. Премьер-лига
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12:52 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис выбрал между «Реалом» и «Баварией»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем