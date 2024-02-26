Агент Теля встретился с руководством «Баварии»

Гадири Камара, агент вингера мюнхенской «Баварии» Матиса Теля, провёл встречу со спортивным директором команды Кристофом Фройндом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, встреча прошла в позитивном ключе. Отмечается, что клуб изъявил желание сохранить Теля и включить его в свой будущий проект.

Ранее появилась информация, что сам футболист очень любит «Баварию», поэтому не хотел бы уходить из команды.

В текущем сезоне 18-летний Тель провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и стал автором четырех ассистов. Действующий контракт француза с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.