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​«Боруссия» хочет подписать игрока «Реала»

26 Февраля 2024 • 18:24 Комментировать

«Реал» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать Альфонсо Дэвиса на левый фланг обороны. Такой трансфер ударит по перспективам Франа Гарсии, и он наверняка покинет мадридский клуб. Фран может оказаться в «Боруссии» - дортмундский клуб хочет подписать 24-летнего защитника летом. Об этом на своих станицах рассказывает TodoFichajes.

Фран Гарсия является воспитанником «Реала». По ходу карьеры защитник поиграл за «Райо Вальекано». За пределами Испании Фран пока что не выступал.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Франа Гарсию в 15 миллионов евро.  

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Фран Гарсия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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