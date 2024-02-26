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Раскрыта зарплата, которую Дэвис хочет получать по новому контракту с «Баварией» слухи

26 Февраля 2024 • 17:19 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
01.03 22:30

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис запросил значительное увеличение оклада по новому контракту.

Как сообщает BILD Sport, 23-летний канадский футболист требует от мюнхенцев 20 миллионов евро в год. По информации источника, «Бавария» не хочет давать такую зарплату Дэвису.

Ранее сообщалось, что предстоящим летом Дэвис может перебраться в мадридский «Реал». По данным СМИ, «Бавария» планирует заработать на продаже игрока 50 миллионов евро, однако «сливочные» не готовы столько платить.

В текущем сезоне Дэвис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и стал автором трех ассистов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис

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