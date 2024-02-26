Санчо был признан худшим игроком матча «Боруссии» с «Хоффенхаймом»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо пока не может реанимировать свою карьеру в Германии, где ранее показывал лучший футбол в своей карьере. Как сообщает издание Daily Mail, англичанин был признан худшим игроком на поле в матче против «Хоффенхайма», который «Боруссия» вчера проиграла со счётом 2:3.

Напомним, Санчо перебрался обратно в Дортмунд на правах аренды до конца сезона. Футболист по-прежнему принадлежит «Манчестер Юнайтед», который пока не определился, стоит ли продавать Джедона летом на постоянной основе.

В 6 матчах Бундеслиги Санчо сумел отметиться всего одной результативной передачей.