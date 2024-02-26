«Баварии» ничего неизвестно о договорённости Дэвиса с «Реалом»

Мюнхенская «Бавария» не может подтвердить информацию о договорённости между левым защитником Альфонсо Дэвисом и мадридским «Реалом» о будущем трансфере. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Ранее появились слухи о том, что «Реал» договорился с Дэвисом о трансфере этим или следующим летом, в зависимости от того, какую сумму компенсации попросит «Бавария». Если мюнхенцы будут просить слишком большие деньги, «королевский клуб» пригласит канадца летом 2025 года на правах свободного агента.

Напомним, Дэвис ранее не захотел продлевать контракт с «Баварией», так как его не устроили предложенные финансовые условия.