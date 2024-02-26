Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс может сменить одну «Боруссию» на другую

26 Февраля 2024 • 15:33 Комментировать

Атакующий полузащитник Марко Ройс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Действующий контракт 34-летнего футболиста с дортмундской «Боруссией» рассчитан до конца сезона, то есть Ройс может уйти свободным агентом.

Как сообщает Foot Mercato, интерес к Ройсу проявляют клубы МЛС. Кроме того, футболиста хотят видеть в мёнхенгладбахской «Боруссии», за которую он выступал до переезда в Дортмунд. Словом, варианты у Марко есть.

В сезоне 2023/2024 Марко Ройс поучаствовал в 28 матчах. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Марко Ройс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Де Брёйне принял решение по своему будущему ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​Месси выступил с заявлением
Спортивные новости
Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
16:06 · Германия. Бундеслига
«Баварии» ничего неизвестно о договорённости Дэвиса с «Реалом»
15:33 · Германия. Бундеслига
Ройс может сменить одну «Боруссию» на другую
15:04 · Германия. Бундеслига
​Тренер «Боруссии» Терзич досрочно покинул тренировку
14:57 · Германия. Бундеслига
​Под Терзичем зашаталось кресло в «Боруссии»
14:39 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» выбрала приоритетного кандидата на пост тренера – плана Б пока нет
14:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила новость по Коману
13:31 · Англия. Премьер-лига
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12:52 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис выбрал между «Реалом» и «Баварией»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом может купить нападающего из Бундеслиги
11:49 · Германия. Бундеслига
Павлович вряд ли получит вызов от Нагельсманна на чемпионат Европы
11:19 · Германия. Бундеслига
Фройнд высказался о неудачной серии Сане
06:28 · Германия. 2-я бундеслига
​«Кайзерслаутерн» жестоко проиграл дерби с «Карлсруэ»
25 Февраля
23:24 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» добыл волевую победу в матче с «Фрайбургом»
21:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд прервала беспроигрышную серию, получив 3 мяча от «Хоффенхайма»
19:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» не позволил «Вольфсбургу» прервать безвыигрышную серию
Все новости
Рекомендуем