Ройс может сменить одну «Боруссию» на другую

Атакующий полузащитник Марко Ройс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Действующий контракт 34-летнего футболиста с дортмундской «Боруссией» рассчитан до конца сезона, то есть Ройс может уйти свободным агентом.

Как сообщает Foot Mercato, интерес к Ройсу проявляют клубы МЛС. Кроме того, футболиста хотят видеть в мёнхенгладбахской «Боруссии», за которую он выступал до переезда в Дортмунд. Словом, варианты у Марко есть.

В сезоне 2023/2024 Марко Ройс поучаствовал в 28 матчах. В них футболист записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.