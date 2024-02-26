​Тренер «Боруссии» Терзич досрочно покинул тренировку

В понедельник «Боруссия» проводила тренировку. Как сообщает в социальных сетях журналист Патрик Бергер, главный тренер дортмундской команды Эдин Терзич досрочно покинул занятие. В клубе объяснили это тем, что специалист заболел.

Стоит отметить, что «Боруссия» в четырнадцати последних официальных матчах смогла отпраздновать только четыре победы. На текущий момент «шмели» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ближайшую игру Бундеслиги «Боруссия» проведёт в субботу, 2 марта, - против берлинского «Униона» на выезде.

​Под Терзичем зашаталось кресло в «Боруссии»