​Под Терзичем зашаталось кресло в «Боруссии»

В дортмундской «Боруссии» в обозримом будущем может произойти перестановка на тренерском мостике. Как сообщает немецкий Sky, кресло под Эдином Терзичем зашаталось, и руководители клуба держат руку на пульсе.

«Боруссия» выиграла всего лишь 4 из 14 последних матчей. При этом наиболее тяжёлые игры «шмелей» в Бундеслиге ещё впереди. Сейчас «шмели» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице. Дортмундцам важно остаться в топ-4 и получить билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Следующий матч «Боруссия» проведёт в субботу, 2 марта, - против берлинского «Униона».