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​Под Терзичем зашаталось кресло в «Боруссии»

26 Февраля 2024 • 14:57 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Хоффенхайм

В дортмундской «Боруссии» в обозримом будущем может произойти перестановка на тренерском мостике. Как сообщает немецкий Sky, кресло под Эдином Терзичем зашаталось, и руководители клуба держат руку на пульсе.

«Боруссия» выиграла всего лишь 4 из 14 последних матчей. При этом наиболее тяжёлые игры «шмелей» в Бундеслиге ещё впереди. Сейчас «шмели» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице. Дортмундцам важно остаться в топ-4 и получить билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Следующий матч «Боруссия» проведёт в субботу, 2 марта, - против берлинского «Униона».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич

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