​«Бавария» выбрала приоритетного кандидата на пост тренера – плана Б пока нет

На прошлой неделе «Бавария» объявила о том, что Томас Тухель покинет тренерский мостик по завершению сезона. Теперь мюнхенцы работают над поиском нового рулевого для команды. Согласно информации Bild, преемником мечты в Мюнхене считают Хаби Алонсо. Именно этого специалиста «Бавария» планирует пригласить.

Отмечается, что плана Б у «Баварии» пока что нет. При этом Хаби Алонсо сейчас не хочет отвлекаться от дел в «Байере», и свой ответ на потенциальное предложение из Мюнхена он даст нескоро. В общем, мюнхенцы получат ясность не в ближайшее время.

Если заполучить Алонсо «Бавария» не сможет, то кандидатом может стать Юлиан Нагельсманн, который уже работал с командой.

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