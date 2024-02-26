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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» договорился со звездой «Баварии»

26 Февраля 2024 • 14:14 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис устно договорился о трансфере в мадридский «Реал». Об этом сообщается на страницах The Athletic. Переход канадского латераля будет оформлен в 2024 или 2025 году.

Срок действующего контракта Дэвиса с немецким грандом истекает по завершении сезона-2024/2025. Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб хочет выручить с продажи Альфонсо 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 23-летний защитник провел 18 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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