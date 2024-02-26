«Бавария» сообщила новость по Коману

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман возобновил беговые тренировки после повреждения. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Травму полузащитник получил в поединке 19-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (3:2), который прошел 27 января. У француза был диагностирован разрыв медиальной связки левого колена.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 27-летний футболист принял участие в 15 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. После 23 туров «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующего «Байера» на восемь баллов.