Альфонсо Дэвис выбрал между «Реалом» и «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет сменить команду в летнее трансферное окно. Канадский латераль стремится к переходу в мадридский «Реал», об этом рапортует газета Marca.

Из-за желания присоединиться к «королевскому» клубу Альфонсо отказывается от переговоров с «Баварией» по новому трудовому договору. В связи с этим мюнхенцы выставят игрока на трансфер за 50 миллионов евро. «Реал», в свою очередь, планирует приобрести Альфонсо за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник принял участие в 18 поединках, отметившись голом и тремя результативными передачами.