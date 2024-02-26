Павлович вряд ли получит вызов от Нагельсманна на чемпионат Европы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Александр Павлович вряд ли сыграет за сборную Германии на грядущем чемпионате Европы, который состоится летом. По информации от журналиста Мануэля Бонке, главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн считает опорника всё ещё сырым.

План сборной Германии по поводу Павловича состоит в том, что футболисту ещё нужно набраться опыта. В ближайшие месяцы он будет выступать за молодёжную сборную страны.

В этом розыгрыше Бундеслиги 19-летний Павлович провёл 11 матчей за мюнхенскую «Баварию», где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.