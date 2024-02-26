Фройнд высказался о неудачной серии Сане

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о неудачной серии вингера Лероя Сане. В последний раз 28-летний немец забивал в конце октября в ворота «Дармштадта». Более того, в последних четырёх матчах Сане не отметился ни одним результативным действием.

«Лерой хорошо смотрелся в матче с «Бохумом», когда вышел на замену. Он должен был забивать в первом тайме против «Лейпцига», но в футболе иногда всё не так просто. Сане разберётся со своими проблемами. Он знает, на что способен, ведь уже несколько раз переживал подобные фазы», – цитирует Фройнда журналист Максимилиан Кох.