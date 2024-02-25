«Аугсбург» добыл волевую победу в матче с «Фрайбургом»

Больше месяца не побеждавшие середняки «Аугсбург» и «Фрайбург» закрыли программу 23-го тура чемпионата Германии. Уже на четвертой минуте Иаго Лопес зарядил в штангу. На 19-й минуте Винченцо Грифо реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по углам. «Аугсбург» в целом контролировал ход игры, но отыгрался только на 72-й минуте. Филиип Титц не смог пробить голкипера, а Феликс Удуохаи добавил мяч в сетку. Вскоре в контратаке Арне Энгельс перевернул ход игры - 2:1.

Эта победа подняла «Аугсбург» с 15-го на 11-е место в таблице, соперник - девятый.