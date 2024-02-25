«Аугсбург» добыл волевую победу в матче с «Фрайбургом»

Больше месяца не побеждавшие середняки «Аугсбург» и «Фрайбург» закрыли программу 23-го тура чемпионата Германии. Уже на четвертой минуте Иаго Лопес зарядил в штангу. На 19-й минуте Винченцо Грифо реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по углам. «Аугсбург» в целом контролировал ход игры, но отыгрался только на 72-й минуте. Филиип Титц не смог пробить голкипера, а Феликс Удуохаи добавил мяч в сетку. Вскоре в контратаке Арне Энгельс перевернул ход игры - 2:1.
Эта победа подняла «Аугсбург» с 15-го на 11-е место в таблице, соперник - девятый.
Протокол игры
|19'Грифо Винченцо (0:1)
|(1:1) Удуохаи Феликс72'
|(2:1) Энгельс Арне81'
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Бауэр Максимилиан• 79'Удуохаи Феликс•Иаго Лопес• 89'Йенсен Фредрик56' (Энгельс Арне (56') •Якич Кристиян•Реджбекай Элвис56' (Майер Арне (56') •Варгас Рубен 23'84' (Дорш Никлас (84') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип79' (Бельо Дион Дрене (79')
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас37' (Гинтер Маттиас (37') •Хёфлер Николас• 79'Гульде Мануэль•Гюнтер Кристиан66' (Шаллаи Роланд (66') •Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан•Рохль Мерлин77' (Сильдиллия Килианн (77') •Грифо Винченцо76' (Вайсхаупт Ноа (76') •Хёлер Лукас•Грегорич Михаэль66' (Макенго Жорди (66')
25 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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