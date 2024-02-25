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«Аугсбург» добыл волевую победу в матче с «Фрайбургом»

25 Февраля 2024 • 23:24 Комментировать
Аугсбург
2:1
Фрайбург

Больше месяца не побеждавшие середняки «Аугсбург» и «Фрайбург» закрыли программу 23-го тура чемпионата Германии. Уже на четвертой минуте Иаго Лопес зарядил в штангу. На 19-й минуте Винченцо Грифо реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по углам. «Аугсбург» в целом контролировал ход игры, но отыгрался только на 72-й минуте. Филиип Титц не смог пробить голкипера, а Феликс Удуохаи добавил мяч в сетку. Вскоре в контратаке Арне Энгельс перевернул ход игры - 2:1.

Эта победа подняла «Аугсбург» с 15-го на 11-е место в таблице, соперник - девятый.

Протокол игры  
Аугсбург2:1Фрайбург
  19'Грифо Винченцо (0:1)
(1:1) Удуохаи Феликс72'  
(2:1) Энгельс Арне81'  
Дамен ФиннМбабу КевинБауэр Максимилиан  79'Удуохаи ФеликсИаго Лопес  89'Йенсен Фредрик 56' (Энгельс Арне ( 56') Якич КристиянРеджбекай Элвис 56' (Майер Арне ( 56') Варгас Рубен  23' 84' (Дорш Никлас ( 84') Демирович ЭрмединТитц Филлип 79' (Бельо Дион Дрене ( 79')
Запасные: Биэл ПепМихель СвенГумни РобертБрайтхаупт ТимКоубек ТомашОксфорд Рис
Атуболу НоаКюблер Лукас 37' (Гинтер Маттиас ( 37') Хёфлер Николас  79'Гульде МануэльГюнтер Кристиан 66' (Шаллаи Роланд ( 66') Доан РицуЭггештайн МаксимилианРохль Мерлин 77' (Сильдиллия Килианн ( 77') Грифо Винченцо 76' (Вайсхаупт Ноа ( 76') Хёлер ЛукасГрегорич Михаэль 66' (Макенго Жорди ( 66')
Запасные: Мюллер ФлорианСалаи АттилаМуслия ФлоранАдаму ЧуквубикеРозенфельдер Макс
25 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Аугсбург

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25 Февраля
00:45
Интересная ставка и прогноз на матч Аугсбург — Фрайбург чемпионата Германии — 25 февраля 2024
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