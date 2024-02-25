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«Боруссия» Дортмунд прервала беспроигрышную серию, получив 3 мяча от «Хоффенхайма»

25 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Хоффенхайм
окончен

В 23-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд принимала давно не побеждавших середняков из «Хоффенхайма». Уже на второй минуте после провала обороны «шмелей» Ила Бебу рванул к воротам и прицельно пробил под перекладину - 0:1. В середине тайма Дониэлл Мален оказался сам перед воротами, и его удар был отражен. Вскоре угловой со скидкой Марко Ройса, и Мален здесь был точен. Несколько минут, и Ройс со штрафного доставил мяч к воротам, а Нико Шлоттербек головой отправил мяч в  сетку - 2:1.

После перерыва контратака гостей с ударом Максимилиана Бейера в правый угол, рикошет, и мяч полетел в другую часть ворот. Еще один мгновенный выпад, Антон Стах выложил мяч под удар Бейеру, который с восьми метров не промахнулся - 2:3.

«Боруссия» проиграла первый матч с 9 декабря и идет на четвертом месте. Примечательно, что противник в том же туре в последний раз набирал три очка. Его текущее место - седьмое.

Протокол игры  
Боруссия Д2:3Хоффенхайм
  2'Бебу Ила (0:1)
(1:1) Мален Дониэлл21'  
(2:1) Шлоттербек Нико25'  
  61'Бейер Максимилиан (2:2)
  64'Бейер Максимилиан (2:3)
Майер Александер IIРюэрсон Юлиан 79' (Хуммельс Матс ( 79') Джан ЭмреШлоттербек НикоМатсен Ян 75' (Мукоко Юссуфа ( 75') Брандт ЮлианЗабитцер Марсель  45'Санчо Джедон 75' (Байно-Гиттенс Джейми ( 75') Ройс Марко 87' (Дюранвилль Юлиен ( 87') Мален Дониэлл  90'Фюллькруг Никлас 75' (Адейеми Карим ( 75')
Запасные: Лотка МарсельВольф МариусЭзкан СалихБенсебаини РамиЗюле Никлас
Бауманн ОливерКабак ОзанГриллич ФлорианБрукс Джон  90'Кадержабек ПавелСков Роберт 49' (Журасек Давид ( 49') Стах АнтонТохумджу Умут  24' 79' (Беккер Финн ( 79') Крамарич Андрей 68' (Гайгер Деннис ( 68'  90') Бебу Ила 79' (Вегхорст Ваут ( 79') Бейер Максимилиан 79' (Бюльтер Мариус ( 79')
Запасные: Адамс КасимФилипп ЛукаКонте БамбасеTim DrexlerМоэрстедт Макс
25 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Боруссия Дортмунд

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