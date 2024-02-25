«Боруссия» Дортмунд прервала беспроигрышную серию, получив 3 мяча от «Хоффенхайма»

В 23-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд принимала давно не побеждавших середняков из «Хоффенхайма». Уже на второй минуте после провала обороны «шмелей» Ила Бебу рванул к воротам и прицельно пробил под перекладину - 0:1. В середине тайма Дониэлл Мален оказался сам перед воротами, и его удар был отражен. Вскоре угловой со скидкой Марко Ройса, и Мален здесь был точен. Несколько минут, и Ройс со штрафного доставил мяч к воротам, а Нико Шлоттербек головой отправил мяч в сетку - 2:1.

После перерыва контратака гостей с ударом Максимилиана Бейера в правый угол, рикошет, и мяч полетел в другую часть ворот. Еще один мгновенный выпад, Антон Стах выложил мяч под удар Бейеру, который с восьми метров не промахнулся - 2:3.

«Боруссия» проиграла первый матч с 9 декабря и идет на четвертом месте. Примечательно, что противник в том же туре в последний раз набирал три очка. Его текущее место - седьмое.