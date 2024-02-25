«Айнтрахт» не позволил «Вольфсбургу» прервать безвыигрышную серию

В 23-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Вольфсбурга», который зимой смог победить лишь раз. Максанс Лакруа головой отправил мяч в сетку уже на второй минуте. Филипп Макс быстро сравнял счет. Ловро Майер опасно бил, но здесь голкипер выручил. В конце тайма Кевин Бехренс стал автором победного гола, выиграв воздух. После перерыва Ансгар Кнауфф не попал в убойной ситуации. В компенсированное время Рмар Мармуш сравнял счет - 2:2. «Айнтрахт» уступил и идет на шестом месте, противник делит 11-ю строчку.