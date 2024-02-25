«Айнтрахт» не позволил «Вольфсбургу» прервать безвыигрышную серию

В 23-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Вольфсбурга», который зимой смог победить лишь раз. Максанс Лакруа головой отправил мяч в сетку уже на второй минуте. Филипп Макс быстро сравнял счет. Ловро Майер опасно бил, но здесь голкипер выручил. В конце тайма Кевин Бехренс стал автором победного гола, выиграв воздух. После перерыва Ансгар Кнауфф не попал в убойной ситуации. В компенсированное время Рмар Мармуш сравнял счет - 2:2. «Айнтрахт» уступил и идет на шестом месте, противник делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|2'Лакруа Максанс (0:1)
|(1:1) Макс Филипп14'
|36'Бехренс Кевин (1:2)
|(2:2) Мармуш Омар90'
Трапп Кевин•Бута90' (Чендлер Тимоти (90') •Кох Робин•Пачо Вильям•Макс Филипп67' (Нкунку Нильс (67') •Эбимбе Эрик• 44'Тута•Ван де Бек Донни67' (Шаиби Фарес (67') •Кнауфф Ансгар90' (Баум Элиас (90') •Мармуш Омар•Экитике Уго 41'77' (Бахойа Жан Маттео (77')
Запасные: Граль Йенс•Гётце Марио•Хасебе Макото•Смолчич Хрвое
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Лакруа Максанс•Дженц Мориц•Меле Йоаким•Герхардт Янник• 40'Арнольд Максимилиан•Майер Ловро73' (Виммер Патрик (73') •Винд Йонас89' (Вранкс Астер (89') •Паредес Кевин•Бехренс Кевин73' (Нмеча Лукас (73')
25 февраля. Стадион "Дойче банк Парк".
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