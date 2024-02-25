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«Айнтрахт» не позволил «Вольфсбургу» прервать безвыигрышную серию

25 Февраля 2024 • 19:33 Комментировать
Айнтрахт Фр
2:2
Вольфсбург
окончен

В 23-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Вольфсбурга», который зимой смог победить лишь раз. Максанс Лакруа головой отправил мяч в сетку уже на второй минуте. Филипп Макс быстро сравнял счет. Ловро Майер опасно бил, но здесь голкипер выручил. В конце тайма Кевин Бехренс стал автором победного гола, выиграв воздух. После перерыва Ансгар Кнауфф не попал в убойной ситуации. В компенсированное время Рмар Мармуш сравнял счет  - 2:2. «Айнтрахт» уступил и идет на шестом месте, противник делит 11-ю строчку.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр2:2Вольфсбург
  2'Лакруа Максанс (0:1)
(1:1) Макс Филипп14'  
  36'Бехренс Кевин (1:2)
(2:2) Мармуш Омар90'  
Трапп КевинБута 90' (Чендлер Тимоти ( 90') Кох РобинПачо ВильямМакс Филипп 67' (Нкунку Нильс ( 67') Эбимбе Эрик  44'ТутаВан де Бек Донни 67' (Шаиби Фарес ( 67') Кнауфф Ансгар 90' (Баум Элиас ( 90') Мармуш ОмарЭкитике Уго  41' 77' (Бахойа Жан Маттео ( 77')
Запасные: Граль ЙенсГётце МариоХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Кастельс КоэнБаку РидлеЛакруа МаксансДженц МорицМеле ЙоакимГерхардт Янник  40'Арнольд МаксимилианМайер Ловро 73' (Виммер Патрик ( 73') Винд Йонас 89' (Вранкс Астер ( 89') Паредес КевинБехренс Кевин 73' (Нмеча Лукас ( 73')
Запасные: Сарр АминЧерны ВацлавСванберг МаттиасПерван ПаваоФишер КилианЗесигер Седрик
25 февраля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт

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24 Февраля
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Ставка и прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург чемпионата Германии — 25 февраля 2024
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