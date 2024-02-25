Дортмундская «Боруссия» назвала состав на игру с «Хоффенхаймом»

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Хоффенхаймом».

Стартовый состав «Боруссии»: Майер (вр), Шлоттербек, Санчо, Ройс, Фюллькруг, Брандт, Забитцер, Мален, Матсен, Джан, Рюэрсон.

Встреча 23-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Хоффенхаймом» пройдет сегодня, 25 февраля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Боруссия» одолела на выезде «Хоффенхайм» со счетом 3:1.