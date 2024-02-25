​Нагельсманн может рассмотреть вариант с возвращением в «Баварию»

Нынешний рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн мог бы рассмотреть вариант с возвращением на тренерский мостик «Баварии». Об этом рассказал журналист Кристиан Фальк, чьи слова приводятся на страницах Bild.

«Я слышал, что окружение Нагельсманна изучает варианты за рубежом. Однако также я слышал, что Нагельсманн рассматривает возможность возвращения в «Баварию». Его соблазнил бы такой вариант.

Исключать возвращение Нагельсманна в «Баварию» нельзя, но это лишь вариант на случай, если пригласить Хаби Алонсо не удастся», - сказал Фальк.

Юлиан Нагельсманн тренирует «Баварию» с осени.