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​Нагельсманн может рассмотреть вариант с возвращением в «Баварию»

25 Февраля 2024 • 18:31 Комментировать

Нынешний рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн мог бы рассмотреть вариант с возвращением на тренерский мостик «Баварии». Об этом рассказал журналист Кристиан Фальк, чьи слова приводятся на страницах Bild.

«Я слышал, что окружение Нагельсманна изучает варианты за рубежом. Однако также я слышал, что Нагельсманн рассматривает возможность возвращения в «Баварию». Его соблазнил бы такой вариант.

Исключать возвращение Нагельсманна в «Баварию» нельзя, но это лишь вариант на случай, если пригласить Хаби Алонсо не удастся», - сказал Фальк.

Юлиан Нагельсманн тренирует «Баварию» с осени.

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