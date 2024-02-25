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​Кейн высказался об уходе Тухеля из «Баварии»

25 Февраля 2024 • 18:12 Комментировать

В начале недели было объявлено о том, что по завершению сезона Томас Тухель покинет должность главного тренера «Баварии». Комментарий на этот счёт после победы над «РБ Лейпцигом» дал нападающий мюнхенцев Гарри Кейн.

«Клуб принял решение. Мы, футболисты, должны продемонстрировать всю ответственность перед тренером и перед клубом, отдать всё в этом сезоне. Мы знали, что выступаем не так хорошо, как могли бы. Нельзя просто сидеть и говорить об этом. Нужно бороться и усердно работать в каждый момент», - цитирует Кейна портал Goal.

Напомним, что «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счётом 2:1.

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Бавария Томас Тухель Гарри Кейн ещё теги
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