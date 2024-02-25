Лёв оценил свои шансы возглавить «Баварию»

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лёв оценил свои шансы возглавить мюнхенскую «Баварию» ближайшим летом. Напомним, по окончании сезона наставник «красной машины» Томас Тухель оставит свой пост.

«Я не возглавлю «Баварию», на это есть разные причины. «Бавария», вероятно, не заинтересована во мне как тренере, я тоже не заинтересован в работу. Я достаточно долго проработал в сборной Германии и всегда говорил, что о другой работе в этой стране для меня не может идти и речи. За 17 лет я объездил всю эту страну, хорошо знаю все стадионы и клубы, поэтому у меня нет никакой мотивации», – цитирует Лёва издание Bild.