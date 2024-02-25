​«Бавария» повесила ценник на Дэвиса – он интересен «Реалу»

В летнее трансферное окно «Реал» хочет подписать на левый фланг обороны Альфонсо Дэвиса. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на немецкий Sky, «Бавария» повесила на Дэвиса ценник в 50 миллионов евро. При этом мюнхенцы уже ищут игрока, который заменит канадца.

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дэвис поучаствовал в 27 официальных матчах «Баварии». В них 23-летний футболист записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров. Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что у «Реала» не будет проблем с договорённостью с Дэвисом о личном контракте.