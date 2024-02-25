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«Реал» добился прогресса в сделке по Дэвису

25 Февраля 2024 • 15:19 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
01.03 22:30

Мадридский «Реал» добился прогресса в сделке по трансферу левого защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. По информации от Diario AS, «королевский клуб» совершил прорыв в переговорах.

У канадского фуллбека летом 2025 года заканчивается контракт с «Баварией». Из-за высоких требований по зарплате, «красная машина» не горит желанием продлевать контракт с футболистом. Мадридский «Реал» готов выложить за Альфонсо в районе 40-50 миллионов евро ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что сам Дэвис открыт к переходу в мадридский «Реал». Прибытие 23-летнего канадца может означать скорую продажу Ферлана Менди, у которого тоже в 2025 году истекает контракт.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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