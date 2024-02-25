​Тухель: «Если какой-то игрок рассердится, я не буду так сильно волноваться, потому что летом это уже будет не моя проблема»

После субботней победы над «РБ Лейпцигом» (2:1) главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, как для него прошла эта неделя.

Напомним, что в начале недели было объявлено об уходе Тухеля из «Баварии» по завершению сезона.

«После этого решения я долго катался на машине. И я подумал: «А почему это что-то меняет?» Может быть, если какой-то футболист рассердится, я не буду так сильно волноваться, потому что летом это уже будет не моя проблема», - сказал Тухель в послематчевом интервью.

«Бавария» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков.