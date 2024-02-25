Тухель: «Не могу представить, что Нойер, Павлович, Геррейру или Ким Мин Джэ будут радоваться моему уходу»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель не думает, что ряд игроков команды будет радоваться ему уходу. Напомним, немец точно покинет «Альянц Арену» по окончании нынешнего сезона.

«Не могу представить, что Нойер, Павлович, Геррейру или Ким Мин Джэ будут радоваться моему уходу в конце сезона. Основная причина решения о прекращении сотрудничества – это избежание продолжения шаткого курса», – приводит слова Тухеля ZDF.

Ранее сообщалось, что Тухель не ладит с такими игроками «Баварии», как Томас Мюллер, Йозуа Киммих и Матис Тель. Эти футболисты получают мало игровой практики под руководством Томаса.