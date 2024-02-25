«Бавария» хочет увести одного из лучших игроков «Байера»

Мюнхенская «Бавария» подыскивает флангового защитника, который смог бы заменить Альфонсо Дэвиса. Канадец близок к переходу в мадридский «Реал» грядущим летом.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в качестве замены немецкий гранд рассматривает латераля леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо. Стоимость 28-летнего испанца составляет 35 миллионов евро. Трудовой договор футболиста с «фармацевтами» рассчитан до конца июня 2027 года.

По итогам 23 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь баллов.