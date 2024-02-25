Тухель рассказал, было ли решение разорвать контракт с «Баварией» обоюдным

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, действительно ли решение о прекращении сотрудничества в конце сезоне было обоюдным.

«Я не буду рассказывать подробностей о личном разговоре с руководство. В конце концов, я всё ещё работник клуба. У сотрудников не всегда есть все козыри в кармане. Совершенно не важно,как я отношусь к решению. Я на руководящей должности и несу ответственность за весь коллектив. Это футбол высочайшего уровня, поэтому мы будем бороться за каждое очко. Эмоции отложены в сторону», – цитирует Тухеля ZDF.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тухель по окончании сезона может вернуться в Английскую премьер-лигу.