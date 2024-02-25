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Гендиректор «Баварии» Дризен высказался о частой смене тренеров в клубе

25 Февраля 2024 • 12:43 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
01.03 22:30

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о частой смене тренеров в клубе. Напомним, нынешний наставник «красной машины» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона.

«По крайней мере, это то, в чём мы можем добиться прогресса. Мы снова хотим большей постоянности на тренерской позиции. Это то, к чему мы стремимся», – цитирует Дризена DPA.

«Бавария» сейчас отстаёт в чемпионской гонке Бундеслиги на 8 очков в турнирной таблице от леверкузенского «Байера». Именно наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо является фаворитом на пост нового тренера «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ян-Кристиан Дризен

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Сегодня, 25 Февраля
12:43 · Германия. Бундеслига
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