Гендиректор «Баварии» Дризен высказался о частой смене тренеров в клубе

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о частой смене тренеров в клубе. Напомним, нынешний наставник «красной машины» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона.

«По крайней мере, это то, в чём мы можем добиться прогресса. Мы снова хотим большей постоянности на тренерской позиции. Это то, к чему мы стремимся», – цитирует Дризена DPA.

«Бавария» сейчас отстаёт в чемпионской гонке Бундеслиги на 8 очков в турнирной таблице от леверкузенского «Байера». Именно наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо является фаворитом на пост нового тренера «Баварии».