«Реал» сделал выбор между Дэвисом и Эрнандесом

Мадридский «Реал» не собирается возвращать защитника Тео Эрнандеса, ныне выступающего в чемпионате Италии за «Милан». Как сообщил инсайдер Рамон Альварес де Мон, «сливочные» отклонили предложение представителей игрока о трансфере.

«Королевский» клуб сделал ставку на подписание канадского латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Ожидается, что защитник пополнит ряды испанского гранда в летнее трансферное окно. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2025 года.

Эрнандес играл за мадридский суперклуб с 2017 по 2019 год. Он поучаствовал в 23 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.