Президент «Баварии» Хайнер: «В этот раз мы хотим найти тренера на долгосрочную перспективу»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, как команда собирается искать нового тренера. Напомним, Томас Тухель покинет «Альянц Арену» по окончании сезона.

«У нас есть время осмотреться вокруг, и это то, что мы собираемся сделать. Мы сменили трёх тренеров за не слишком большой период времени. В этот раз мы хотим найти тренера на долгосрочную перспективу. Будем думать и очень внимательно всё проанализируем. Надеюсь, выбор будет правильным. Мы хотим спокойно искать тренера, и когда мы его найдем, мы обязательно объявим об этом», – цитирует Хайнера DPA.

Главным претендентом на пост тренера «Баварии» является бывший игрок клуба Хаби Алонсо, который ныне возглавляет леверкузенский «Байер».