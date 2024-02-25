«Хаби Алонсо - творец истории»: «Байер» восхищается тренером

Леверкузенский «Байер» опубликовал в социальных сетях пост, посвященный главному тренеру команды Хаби Алонсо после победного матча с «Майнцем» (2:1) в чемпионате Германии.

«Хаби Алонсо - творец истории», - говорится в публикации пресс-службы «фармацевтов».

Напомним, что «Байер» стал автором рекордной беспроигрышной серии в немецком футболе. Подопечные Алонсо не проигрывают в 33 матчах подряд.

После 23 туров чемпионата Германии леверкузенский коллектив набрал 61 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Байер» опережает идущую второй «Баварию» на восемь очков.