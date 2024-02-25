«Бавария» и «ПСЖ» хотят купить Кубарси

Центральный защитник Пау Кубарси, правами на которого владеет каталонская «Барселона», попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как информирует источник, в подписании 17-летнего футболиста заинтересованы мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ». Срок трудового соглашения Кубарси с «сине-гранатовыми» истекает в 2026 году, а его клаузула составляет всего десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата защитник провел восемь поединков за «Барселону», в которых получил две желтые карточки.