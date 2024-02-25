Мюллер - о Тухеле: «Бавария» - это не место для развития»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о неудаче Томаса Тухеля на посту главного тренера команды.

«Бавария» - это не место для развития. Команда должна выкладываться в каждую субботу и среду. Мы должны побеждать со счетом 3:0, а не 2:1. Сейчас очень опасная ситуация для нас, этот бизнес нуждается в реакции на каждое изменение», - передает слова футболиста Kicker.

В последнем матче чемпионата Германии «Бавария» на своем поле принимала «РБ Лейпциг». Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 2:1. По итогам 23 туров Бундеслиги подопечные Тухеля идут вторыми, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.