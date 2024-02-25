«Бавария» близка к назначению нового спортивного директора

Футбольный функционер Макс Эберль близок к назначению в мюнхенскую «Баварию». Он займет пост спортивного директора немецкого топ-клуба.

«Это отличный вариант для нас. Я уже ранее говорил, что чем более качественным будет руководство клуба, тем лучше для команды», - цитирует генерального директора «Баварии» Яна-Кристиана Дризена Sky Sport.

Напомним, что в сентябре прошлого года Эберль покинул пост спортивного директора «РБ Лейпцига».

По итогам 23 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 53 балла и занимает второе место в таблице. Мюнхенцы отстают от «Байера» на восемь очков.