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Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера

25 Февраля 2024 • 09:30 Комментировать

В мадридском «Реале» определились с приоритетным кандидатом на замену наставнику команды Карло Анчелотти. Об этом стало известно журналистам Sport1.

«Королевский» клуб хочет видеть Хаби Алонсо преемником итальянского специалиста. Испанец является основным претендентом в шорт-листе «сливочных». Мадридский гранд готов к сотрудничеству с Алонсо сразу после ухода Анчелотти. Контракт Карло с «Реалом» рассчитан до лета следующего года.

В приглашении Хаби также заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Трудовой договор испанца с леверкузенским «Байером» рассчитан до 2026 года.

Стало известно, сколько «Бавария» готова платить Хаби Алонсо

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер ещё теги
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