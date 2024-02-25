Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, сколько «Бавария» готова платить Хаби Алонсо

25 Февраля 2024 • 09:21 Комментировать

Испанский тренер Хаби Алонсо, который занимает пост наставника леверкузенского «Байера», находится в сфере интересов «Баварии». Мюнхенский гранд ищет замену Томасу Тухелю, который покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации The Mirror, руководство чемпиона Германии собирается предложить специалисту солидный денежный контракт. Мюнхенцы готовы платить Алонсо 23,4 миллиона евро в год. Предполагается, что срок действия соглашения будет рассчитан на три года.

«Байер» в текущем сезоне Бундеслиги уверенно занимает первое место. «Фармацевты» опережают идущую второй «Баварию» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью Клопп принял решение по будущему ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро Де Брёйне принял решение по своему будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» продолжает платить Месси «Бавария» поставила ультиматум Тухелю
Спортивные новости
Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.02.24 в 17:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Вольфсбург Вольфсбург
1.94 3.55 3.65
Видео
25.02.24 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.44 5.20 5.60
Видео
25.02.24 в 21:30
Аугсбург Аугсбург
Фрайбург Фрайбург
2.05 3.60 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
09:21 · Германия. Бундеслига
Стало известно, сколько «Бавария» готова платить Хаби Алонсо
08:55 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо может остаться в «Байере» - названа причина
08:29 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду
08:23 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Тухель может не доработать до конца сезона»
02:43 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – о борьбе за чемпионство: «Мы никогда не сдадимся»
00:36 · Германия. Бундеслига
Фройнд ответил на вопрос об уходе Тухеля и возможном приходе Хаби Алонсо в «Баварию»
00:19 · Германия. Бундеслига
Кейн – о победе «Баварии»: «От нас требовалась реакция после недавних событий»
24 Февраля
23:56 · Германия. Бундеслига
Дайер – об уходе Тухеля: «Очень жаль, отличный тренер»
23:40 · Германия. Бундеслига
Дризен – об уходе Тухеля: «В последних играх мы видели, что всё идёт не так»
23:24 · Германия. Бундеслига
Нойер рассказал, как игроки «Баварии» восприняли новость об уходе Тухеля
23:15 · Англия. Премьер-лига
Кейн повторил личный голевой рекорд
23:02 · Германия. Бундеслига
Тухель впервые обыграл «РБ Лейпциг» в качестве тренера «Баварии»
22:52 · Германия. Бундеслига
Кейн впервые за два года забил победный гол в компенсированное время
22:26 · Германия. Бундеслига
Дубль Кейна позволил «Баварии» дожать «РБ Лейпциг»
22:19 · Германия. Бундеслига
Кейн находится всего в пяти голах от личного бомбардирского рекорда 1
Все новости
Рекомендуем