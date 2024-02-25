Стало известно, сколько «Бавария» готова платить Хаби Алонсо

Испанский тренер Хаби Алонсо, который занимает пост наставника леверкузенского «Байера», находится в сфере интересов «Баварии». Мюнхенский гранд ищет замену Томасу Тухелю, который покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации The Mirror, руководство чемпиона Германии собирается предложить специалисту солидный денежный контракт. Мюнхенцы готовы платить Алонсо 23,4 миллиона евро в год. Предполагается, что срок действия соглашения будет рассчитан на три года.

«Байер» в текущем сезоне Бундеслиги уверенно занимает первое место. «Фармацевты» опережают идущую второй «Баварию» на восемь очков.