Хаби Алонсо может остаться в «Байере» - названа причина

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может задержаться в клубе. По сообщениям Fussball.news, испанский специалист может остаться в стане «фармацевтов» еще на один или два года.

«Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария», которые считаются главными претендентами на Алонсо, придерживаются политики, согласно которой не будут выплачивать за тренера отступные. В связи с этим Хаби может присоединиться к этим клубам только в том случае, если «Байер» пойдет на уступки. Из-за этого шансы испанца задержаться в Леверкузене возросли.

Алонсо занимает пост главного тренера «фармацевтов» с 2022 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026-го.