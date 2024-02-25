Маттеус: «Тухель может не доработать до конца сезона»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказал мнение, что главный тренер команды Томас Тухель может не доработать до конца текущего сезона.

«Это решение напрашивалось, его нужно было принять. Было сказано, что Томас останется руководить командой до завершения сезона, однако для этого результаты должны быть соответствующими. В противном случае он уйдет раньше. Поэтому Тухель по-прежнему под давлением», - цитирует Лотара Sky Sport Germany.

В последнем матче «Бавария» встречалась с «РБ Лейпцигом» и победила со счетом 2:1. Мюнхенцы отстают в Бундеслиге от «Байера» на восемь баллов.