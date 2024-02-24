​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо стал востребованным благодаря шикарным результатам своей команды в нынешнем сезоне. Молодого специалиста активно связывают с «Ливерпулем» и «Баварией» - эти клубы ищут новых рулевых, поскольку Юрген Клопп и Томас Тухель летом уходят.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристофера Михела, Хаби Алонсо мечтает возглавить «Реал».

Отмечается, что Алонсо может остаться в «Байере» ещё на один-два сезона, а затем принять «Реал». В ближайшее время мадридцы не будут менять тренера, поскольку недавно они продлили контракт с Карло Анчелотти.