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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха прервала неудачную серию 5 голами в ворота «Бохума»

24 Февраля 2024 • 19:44 Комментировать
Боруссия М
5:2
Бохум
окончен

Давно не побеждавшая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в субботу играла дома против конкурентов из «Бохума». И если по всем важным показателям сегодня не было фаворита, то хозяева превзошли соперника в главном - в голах. Правда, «Бохум» забил первым уже на четвертой минуте, но судья отменил гол Бернардо Фернандеса из-за фола. Несколько минут, и Натан Нгуму запустил мяч в перекладину. И все же на 28-й минуте Нгуму добился своего, открыв счет ударом головой. Вскоре пенальти после фола Ивана Ордеца, и Юлиан Вайгль уверенно забил. Флориан Нойхаус стал автором еще одного результативного удара, но ВАР подсказал, что был фол. 

Второй тайм был менее событийным, но Рокко Райтц забил по правилам ударом головой практически в упор. Тут же Филипп Хофманн забил гол престижа - 3:1. В ответ Жордан Сибачо здорово сыграл вверху, и счет снова разгромный. Перед финальным свистком Кевен Шлоттербек головой отправил мяч в сетку. Франк Онора поставил точку на шестой добавленной минуте.

5:2, команды делят 11-е место в таблице.

Протокол игры  
Боруссия М5:2Бохум
(1:0) Нгуму Натан28'  
(2:0) Вайгль Юлиан35'  
(3:0) Райтц Рокко73'  
  75'Хофманн Филипп (3:1)
(4:1) Сибачо Жордан78'  
  88'Шлоттербек Кевен (4:2)
(5:2) Онора Франк90'  
Николас МорицЛайнер Штефан  45' 89' (Херрманн Патрик ( 89') Фридрих МарвинВебер МаксимилианСкалли ДжозефКоне КуадиоВайгль ЮлианНойхаус Флориан  45' 67' (Райтц Рокко ( 67') Нгуму Натан 82' (Крамер Кристоф ( 82') Сибачо Жордан 89' (Янчке Тони ( 89') Хак Робин 67' (Онора Франк ( 67')
Запасные: Киародиа ФабиоРанос Грант-ЛеонОльшовски ЯнФукуда Шио
Риман Мануэль  45'Гамбоа Кристиан 58' (Дашнер Лукас ( 58') Ордец ИванШлоттербек Кевен  64'Бернардо ФернандесАсано ТакумаБеро МатушМашович Эрхан  30' 69' (Пасьенса Гонсало ( 69') Штёгер Кевин  45'Квартенг Мориц-Брони 58' (Фёрстер Филипп ( 58') Брошински Мориц 69' (Хофманн Филипп ( 69')
Запасные: Пасслак ФеликсЭлези АгонВиттек МаксимилианЛоосли НоаЛуте Андреас
24 февраля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Боруссия Мёнхенгладбах

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