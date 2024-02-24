«Боруссия» из Мёнхенгладбаха прервала неудачную серию 5 голами в ворота «Бохума»

Давно не побеждавшая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в субботу играла дома против конкурентов из «Бохума». И если по всем важным показателям сегодня не было фаворита, то хозяева превзошли соперника в главном - в голах. Правда, «Бохум» забил первым уже на четвертой минуте, но судья отменил гол Бернардо Фернандеса из-за фола. Несколько минут, и Натан Нгуму запустил мяч в перекладину. И все же на 28-й минуте Нгуму добился своего, открыв счет ударом головой. Вскоре пенальти после фола Ивана Ордеца, и Юлиан Вайгль уверенно забил. Флориан Нойхаус стал автором еще одного результативного удара, но ВАР подсказал, что был фол.

Второй тайм был менее событийным, но Рокко Райтц забил по правилам ударом головой практически в упор. Тут же Филипп Хофманн забил гол престижа - 3:1. В ответ Жордан Сибачо здорово сыграл вверху, и счет снова разгромный. Перед финальным свистком Кевен Шлоттербек головой отправил мяч в сетку. Франк Онора поставил точку на шестой добавленной минуте.

5:2, команды делят 11-е место в таблице.